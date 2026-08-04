معاون سیاسی استاندار ایلام از ثبت ۹۵ هزار تردد در مرز مهران از بامداد امروز (۱۳ مرداد) تا ساعت ۱۳ خبر داد و گفت: ۸۸ هزار زائر به کشور بازگشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام از ثبت ۹۵ هزار تردد در مرز مهران از بامداد امروز (۱۳ مرداد) تا ساعت ۱۳ خبر داد.

وی گفت: در این بازه زمانی، ۸۸ هزار نفر وارد کشور شده و ۷ هزار نفر نیز از مرز خارج شده‌اند.

صالحیان افزود: از ابتدای ماه صفر تاکنون، مجموع تردد زائران از مرز مهران به ۲ میلیون و ۵۳۰ هزار نفر رسیده است.

معاون استاندار خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، خدماتی و انتظامی با آمادگی کامل در مرز مهران مستقر هستند تا روند بازگشت زائران با سهولت و امنیت انجام شود.