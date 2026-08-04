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در اربعین حسینی، شیفتگان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) در مناطق مختلف آذربایجان غربی به عزاداری و سوگواری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، نوای مرثیهسرایی و ذکر «یا حسین(ع)» همزمان با اربعین اباعبدالله در فضای خیابان امام خمینی (ره) طنینانداز بود و عزاداران با سینهزنی و سوگواری، یاد حماسه عاشورا و شهدای کربلا را گرامی داشتند.
در این آیین، خانوادهها، جوانان، سالمندان و کودکان در کنار یکدیگر حضور داشتند و با در دست داشتن پرچمهای مزین به نام مبارک امام حسین(ع)، در عزاداری شرکت کردند.
فضای معنوی مراسم با حضور هیئتهای مذهبی، قرائت مرثیه و نوحهخوانی، حال و هوای ویژهای به خیابان امام(ره) بخشیده بود و جمعیت با نظم و همدلی،سینه زنان، مراسم عزاداری را همراهی میکردند.
همزمان با برگزاری این مراسم، موکبهای مردمی نیز در مسیر مستقر بودند و با توزیع نذورات از عزاداران پذیرایی میکردند. آیین عزاداری خیابانی اربعین در ارومیه، جلوهای از عشق و ارادت مردم به حضرت سیدالشهدا(ع) و تداوم فرهنگ عاشورا بود؛ فرهنگی که هر سال در اربعین، با حضور گسترده مردم در جایجای شهر، جلوهای تازه پیدا میکند.