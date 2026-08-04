به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی خوزستان آمده است؛ باتوجه به بالابودن ضرایب ناپایداری، احتمال ناپایداری‌های همرفتی در ارتفاعات و مناطق شمالی، شمال شرقی و شرقی از بعدازظهر امروز ۱۳ مرداد تا اواخر وقت جمعه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۵ وجود دارد.

احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای، رعدوبرق، وزش بادمتوسط و تندباد‌های لحظه‌ای در بعد از ظهرها، احتمال رعد و برق، احتمال لغزندگی محور‌های مواصلاتی و کوهستانی در صورت بارش دور از انتظار نیست.

توصیه می‌شود؛ عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در رانندگی با توجه به لغزندگی جاده‌ها حین بارش، احتیاط در صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی در دستور کار قرار گیرد.