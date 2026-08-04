به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اعجاز قرآنی کربلایی کاظم مورد آزمون و تصدیق و تایید علمای بزرگ جهان اسلام نظیر حضرت امام خمینی، آیت الله العظمی بروجردی، رهبر شهید انقلاب و علمای دانشگاه الازهر مصر قرار گرفته است.

کربلایی کاظم کریمی ساروقی سیزدهم مردادماه سال ۱۳۳۶ دارفانی را وداع کرد و پیکر مطهر این اعجاز قرآن در شهر مقدس قم به خاک سپرده شد.



