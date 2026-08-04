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کربلایی کاظم کریمی ساروقی کشاورز بی سوادی که با اعجاز الهی در سن ۲۷ سالگی در آستان مقدس امامزادگان ۷۲ تن ساروق به یکباره حافظ کل قرآن شد تا اعجاز قرآنی قرن لقب بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اعجاز قرآنی کربلایی کاظم مورد آزمون و تصدیق و تایید علمای بزرگ جهان اسلام نظیر حضرت امام خمینی، آیت الله العظمی بروجردی، رهبر شهید انقلاب و علمای دانشگاه الازهر مصر قرار گرفته است.
کربلایی کاظم کریمی ساروقی سیزدهم مردادماه سال ۱۳۳۶ دارفانی را وداع کرد و پیکر مطهر این اعجاز قرآن در شهر مقدس قم به خاک سپرده شد.