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سید محمد اتابک در ادامه سفر رسمی خود به پاکستان با حضور در دفتر مرکزی اتاقهای بازرگانی و صنایع پاکستان در اسلامآباد، درباره راهکارهای گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور با فعالان تجاری گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلامآباد؛ این دیدار در چارچوب برنامههای دهمین اجلاس کمیته مشترک اقتصادی ایران و پاکستان و با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور، شناسایی ظرفیتهای جدید همکاری و بررسی فرصتهای سرمایهگذاری مشترک برگزار شد.
در این نشست که با حضور هیئت ۱۹ نفره تجار ایرانی برگزار شد، ظرفیتهای همکاری در حوزههای صنعت، تجارت، سرمایهگذاری، صادرات، حملونقل و پشتیبانی، توسعه همکاریهای بنگاههای اقتصادی و تسهیل ارتباط میان بخش خصوصی ایران و پاکستان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین بر نقش اتاقهای بازرگانی در ایجاد پیوند میان فعالان اقتصادی، شناسایی فرصتهای جدید تجاری و رفع موانع پیش روی مبادلات دوجانبه تأکید شد.
وزیر صمت جمهوری اسلامی ایران پیش از این اعلام کرده بود که یکی از رویکردهای اصلی تهران، تبدیل توافقات و تفاهمنامههای اقتصادی به طرحهای عملیاتی و تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.
دیدار با مسئولان بخش خصوصی پاکستان یکی از برنامههای اصلی سفر دو روزه وزیر صمت ایران به اسلامآباد است؛ سفری که با هدف پیگیری توافقات اقتصادی، توسعه همکاریهای تجاری و صنعتی و تقویت روابط میان فعالان اقتصادی دو کشور در حال برگزاری است.