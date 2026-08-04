به همت مردم نوع دوست استان اصفهان ۶۹۰ واحد خون در اربعین حسینی برای کمک به بیماران اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: همزمان با اربعین حسینی،۷۸۵ نفر از اهداکنندگان با مراجعه به ۹ مرکز اهدای خون در استان، آمادگی خود را برای کمک به بیماران اعلام کردند که از این تعداد، ۶۹۰ نفر موفق به اهدای خون شدند.

کیان دهراب پور با مقایسه مشارکت مردمی در اربعین امسال با سال گذشته، افزود: در اربعین سال گذشته ۳۱۳ نفر به مراکز مراجعه کرده بودند که ۲۷۲ نفر موفق به اهدای خون شدند، این مقایسه آماری نشان می‌دهد که شاهد رشد بیش از دو برابری مشارکت مردم در امر اهدای خون در اربعین امسال بوده‌ایم.

وی در ادامه با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی در روز‌های گرم سال، گفت: با توجه به ضرورت تأمین ذخایر خونی، از تمامی هم‌استانی‌ها با هر گروه خونی دعوت می‌کنیم تا با حضور در مراکز اهدای خون، یاریگر بیماران نیازمند باشند.

کیان دهراب پور ادامه داد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند جان حداقل سه بیمار را از مرگ حتمی نجات دهد و این اقدام خیرخواهانه در روز‌های خاص و مناسبت‌های مذهبی، تجلی‌گاه فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی مردم ایران اسلامی است.