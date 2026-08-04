پخش زنده
امروز: -
جمعی از شاعران کشور همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و ایام عزا بر سرور آزادگان جهان، تازهترین سرودههای خود را به محضر مقدس اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جمعی از شاعران کشور همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و ایام عزا بر سرور آزادگان جهان، تازهترین سرودههای خود را به محضر مقدس اباعبدالله الحسین (ع) تقدیم کردند.
تعدادی از این سرودهها را میتوانید در ادامه بخوانید:
ناصر دوستی
چه رستخیز عظیمی است این مُحرّم تو
چه محشری شده این اربعین ماتم تو
شدیم از سر لطفت دوباره یک ملّت
نشستهایم در این سایهسار پرچم تو
به حُرمتِ حَرمت جمله بستهایم اِحرام
شدیم مُحرم کویت، شدیم مَحرم تو
"وَ حَگِّ دَمعِ العَقیله وَ طَبرَهُ الاَکبر "
به اشک دیده میآییم سمت مَخیم تو
تو سربلند و سرافراز عالمیای سرو
قلم چگونه بگوید ز قامت خم تو!
و شرح داغ دل ما حکایت شمع است
ز بس که سوختهایم از شَراره غم تو
"وَ حَکِّ چِفَّ کفیلُ و جودُ وَ الرّآیه"
به گوش میرسد این نغمه دمادم تو
و ذکر نام تو آرامش است جانها را
قسم به نام جلاله به اسم اعظم تو
و غرق زمزمه هستیم و روضه میخوانیم
شده است ناله بلند از گلوی زمزم تو
سلام حضرت باران به تشنگان نظری
که جان گرفت بیابان به لطف یک دم تو
نشسته پای عمودیّ و روضه میخواند
شده است ذکر لبان مُرید تو همه تو
به زخم و تاول پاهایمان در عالم نیست
که چارهساز ضمادی به غیر مرهم تو
تعلُّقات جهان را همه رها کردیم
دمی که پای ضریحت شدیم همدم تو
وجود خاکیمان تا ابد هوایی شد
از آن دمی که نهادیم سر به مقدم تو
یکی شدیم و برادر در این حرم، وقتی
زدیم دست تمسُّک به حبل محکم تو
هنوز روی گذرنامههایمان مانده است
که ردّ مُهر و نشان نگین خاتم تو
به طبعمان شده طعمش چه "سازگار" و چه خوش
که چیدهایم رُطبها ز" نخل میثم" تو
"بهار گُل به جراحات پیکرت پیداست
چقدر زخم بر اندام بی سرت پیداست "
***
فرزانه قربانی
رودها جریان گرفت از رد پای زائرت
راهی دریا شد آخر با دعای زائرت
کم نخواهد کرد از شوقش، بگو تا جاده باز
بیشتر تاول بریزد زیر پای زائرت
با تن خسته به هر جایی رسیده در مسیر
موکبی آغوش وا کرده برای زائرت
رهسپار کربلایند ابرهای داغدار
پا به پای گریههای بی صدای زائرت
باد هم مویهکُنان در شارع العباس تو
با لبان تشنهاش شد همنوای زائرت
در زیارتنامهها گشتم ولی پیدا نشد
با صفاتر از سلام بی ریای زائرت
دردِ دلها داشت، اما در حرم از شوق تو
چشم مشتاقش به حرف آمد به جای زائرت
***
زهرا میریان
چهل منزل چهل روز و چهل شب
جهادی پیش رویش بود زینب
جهادی جنس تبیین حقایق
جهادی از فرامین حقایق
سخنهایش پراز خورشید زینب
به روی شام شب تابید زینب
چهل روز است زینب کربلایی است
خطیب خطبههای نینوایی است
حدیث کربلا را زنده کرد و
سر بر نیزهها را زنده کرد و
حقیقت را چنین را آورد با خود
یقین زینب یقین آورد با خود
شده یک قافلهسالار زینب
شکسته هیبت دربار زینب
نهیب خطبههایش را شنیدند
علی را در تمام خطبه دیدند
چهل منزل به سمت کربلا رفت
چهل منزل دلش تا خیمهها رفت
رسیده تا زیارتگاه زینب
امان ازدل، امان از آه، زینب
چهل منزل چهل روز و چهل شب
چه کرده باغم هجر تو زینب
چهل منزل چهل روز و چهل شب
حدیثی جاودانی خوانده زینب