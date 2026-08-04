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رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال حشرات و آفات بیشتر از خشکسالی به مزارع گندم کشور آسیب زدهاند.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی با اشاره به بارشهای خوب در بهار امسال و مساعد شدن شرایط تولید گندم در کشور اظهار داشت: به لطف خداوند همانطور که در آغاز فصل برداشت پیش بینی میشد، میزان تولید گندم امسال بهتر از سالهای گذشته است و گندمکاران، به ویژه در دیمزارها مشکل چندانی در رابطه با کم آبی نداشتند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه برآوردها نشان میدهد که تولید گندم امسال به بیش از ۱۳ میلیون تن خواهد رسید، اظهار داشت: با بهبود شرایط بارندگی از اواسط زمستان پارسال و استمرار آن در بهار امسال نگرانیها درباره کاهش تولید گندم برطرف شد، اما عملکرد مسئولان ذیربط در پرداخت بهای گندم روند خرید تضمینی را با مشکل مواجه کرده و انگیزه کشاورزان را برای تحویل محصولشان به دولت کاهش داده است.
هاشمی افزود: حذف یارانه سموم کشاورزی و افزایش شدید قیمت سم در بازار آزاد یکی دیگر از عوامل موثر بر روند تولید گندم است که باعث میشود توان کشاورز برای مبارزه با آفات و بیماریها کاهش یابد و مقادیر بیشتری از محصول و ظرفیت تولید هدر برود.
وی با اشاره به فعالیت سازمان حفظ نباتات در مبارزه با آفات و به ویژه سن گندم، اظهار داشت: این سازمان در شناسایی و مبارزه با آفات فعال است، اما برای حفاظت از ظرفیت تولید گندم کشور به اقدامات گسترده تری به ویژه از طرف کشاورزان نیاز است.
این گندمکار با سابقه خسارات آفات به گندمزارها را بیشتر از خسارات خشکسالی دانست و افزود: سال گذشته یکی از سختترین خشکسالیها را تجربه کردیم، به طوری که صدها هزار هکتار از مزارع اصلا به مرحله برداشت نرسید، اما امسال با عنایت خداوند از این نظر مشکل چندانی نداشتیم و خسارات وارد شده بر اثر آفات نیز از طریق صندوق بیمه کشاورزی جبران میشود.
نماینده گندمکاران در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به مصوبه این شورا مبنی بر بیمه همه گندمزارهای کشور و پرداخت حق بیمه کامل توسط دولت، تصریح کرد: خساراتهای بخش کشاورزی که اغلب آن به دلیل آفات است، حداکثر در مدت ۱۰ روز به کشاورزان پرداخت میشود و امیدواریم این روند به ۳ روز کاهش پیدا کند.