استاندار آذربایجانغربی تأکید کرد؛
عزم جدی برای تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام و بازآفرینی قلب تاریخی ارومیه
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری پروژههای شهری ارومیه گفت: پروژههایی که کلنگزنی شده، اما هنوز بهصورت رسمی وارد مرحله اجرا نشده، باید با شفافیت، مسئولیتپذیری و نگاه توسعهمحور تعیین تکلیف شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،
رضا رحمانی در جلسه هماهنگی سرمایهگذاری پروژههای رودخانه شهرچایی و میدان امام (ره) با بیان اینکه بیش از سه دهه است برخی پروژهها در ارومیه ناتمام ماندهاند، افزود: بسیاری از سرمایهگذارانی که امروز در طرحهای توسعهای استان حضور دارند، خود سرمایههای آذربایجانغربی هستند و باید از این ظرفیت برای ساختن آینده شهر استفاده کرد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه حداقل انتظار در ساماندهی میدان امام (ره) ایجاد مجموعهای در تراز میدان نقش جهان اصفهان است، خاطرنشان کرد: در کنار این میدان، بازار، اماکن تاریخی، مسجد و ظرفیتهای متعدد فرهنگی و گردشگری قرار دارد و میتوان با ایجاد فضاهایی برای صنایعدستی و سوغاتسرا، تغییرات چشمگیری در این محدوده ایجاد کرد.
استاندار آذربایجانغربی شهرچایی ارومیه را نیز ظرفیتی کمنظیر برای جذب گردشگر و توسعه اقتصادی شهر دانسته و افزود: سرمایهگذار این طرح، علاوه بر ساماندهی و توسعه بستر شهرچایی، احداث برج تجارت ارومیه و مجموعههای تفریحی و گردشگری را دنبال خواهد کرد و ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاران در این برج وجود دارد.
رحمانی در پایان با بیان اینکه باید برای ارومیه یک نماد ماندگار بسازیم و شهرچایی میتواند این نماد باشد، اضافه کرد: دستگاههایی که در مسیر شهرچایی زمین و امکانات دارند نیز باید با مشارکت و سهامداری در این طرح، در ساماندهی و توسعه آن نقشآفرینی کنند.