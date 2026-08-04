مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اعلام کرد: به‌منظور تأمین آب باغات پایین‌دست و حقابه زیست‌محیطی، خروجی سد ایوشان از چهارشنبه، ۱۴ مرداد، به مدت ۵ روز افزایش می‌یابد؛ از این‌رو ضروری است کشاورزان و عشایر از استقرار در حریم رودخانه‌های کاکارضا و کشکان خودداری کنند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای رهاسازی هدفمند آب اظهار کرد: با توجه به نیاز آبی باغات و لزوم احیای جریان پایه رودخانه‌ها، افزایش دبی خروجی سد ایوشان از صبح چهارشنبه مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

علیرضا کاکاوند، افزود: طی این بازه زمانی، سطح آب در رودخانه‌های پایین‌دست افزایش می‌یابد؛ لذا مدیریت ایمن رهاسازی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن پایداری کشاورزی، اکوسیستم منطقه نیز احیا شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ضمن تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: از تمامی کشاورزان، باغداران و عشایر درخواست می‌شود برای حفظ سلامت و جلوگیری از خسارات مالی، در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری احشام، تجهیزات و ادوات کشاورزی خود از بستر و حریم رودخانه‌ها اقدام کنند.

کاکاوند در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به خروشان شدن مسیر رودخانه‌ها در این ۵ روز، از همه هموطنان تقاضا می‌شود از تردد و نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌های کاکارضا و کشکان جداً خودداری کنند.