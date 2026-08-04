مراسم تشییع و خاکسپاری سرباز شهید ابوالفضل گودرزی در شهرستان دزپارت استان خوزستان ساعت ۱۶ امروز، سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران دزپارت، پیکر پاک و مطهر سرباز شهید ابوالفضل گودرزی از سربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز، سه شنبه ۱۳ مردادماه ساعت ۱۶ در شهرستان دزپارت تشییع خواهد شد.

از عموم مردم شهیدپرور و قدرشناس این شهرستان دعوت می‌شود در این مراسم حضور پرشور داشته باشند و این شهید والامقام را تا خانه ابدی اش بدرقه کنند.

سرباز وظیفه شهید «ابوالفضل گودرزی»، از اهالی شهرستان دهدز، در جریان درگیری با نیرو‌های مسلح معاند در منطقه مرزی مریوان، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به جمع شهدای مدافع امنیت کشور پیوست.