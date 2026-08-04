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فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: امسال ۱۱۱ موکب با همکاری سپاه در مرز مهران فعال شده و در حوزههای اسکان، تغذیه، بهداشت، اطلاعات، امنیت، حملونقل و توزیع آب آشامیدنی به زائران خدمترسانی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام از حضور فعال این مجموعه در خدمترسانی به زائران اربعین خبر داد.
وی گفت: امسال ۱۱۱ موکب با همکاری سپاه امیرالمؤمنین استان در مرز مهران فعال شده است.
سردار حسینی افزود: سپاه در حوزههای اسکان، تغذیه، بهداشت، اطلاعات و امنیت، حملونقل و توزیع آب آشامیدنی در مرز مهران به زائران خدمترسانی میکند.
فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان تأکید کرد: در کنار این خدمات، سپاه تلاش کرده تا با ایجاد موکبهای فرهنگی، اقدامات مؤثری برای ترویج فرهنگ حسینی در بین زائران داشته باشد.