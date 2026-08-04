فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: امسال ۱۱۱ موکب با همکاری سپاه در مرز مهران فعال شده و در حوزه‌های اسکان، تغذیه، بهداشت، اطلاعات، امنیت، حمل‌ونقل و توزیع آب آشامیدنی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

خدمت بی‌وقفه سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام به زائران اربعین در مرز مهران

خدمت بی‌وقفه سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام به زائران اربعین در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار «صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام از حضور فعال این مجموعه در خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

وی گفت: امسال ۱۱۱ موکب با همکاری سپاه امیرالمؤمنین استان در مرز مهران فعال شده است.

سردار حسینی افزود: سپاه در حوزه‌های اسکان، تغذیه، بهداشت، اطلاعات و امنیت، حمل‌ونقل و توزیع آب آشامیدنی در مرز مهران به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان تأکید کرد: در کنار این خدمات، سپاه تلاش کرده تا با ایجاد موکب‌های فرهنگی، اقدامات مؤثری برای ترویج فرهنگ حسینی در بین زائران داشته باشد.