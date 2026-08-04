به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از شناسایی و دستگیری متهم به قتل در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع جرم خبر داد و گفت: با حضور فوری بازپرس در محل، و هماهنگی دستگاه قضایی و پلیس، متهم پس از شناسایی خود را به پلیس معرفی کرد و با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.

محسن دهقان، در تشریح جزئیات این خبرافزود: در پی اعلام گزارش مرجع انتظامی مبنی بر فوت مشکوک فردی در بیمارستان ۱۲ فروردین کهنوج، بازپرس دادسرا بلافاصله در محل حاضر شد و با صدور دستورات قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، روند شناسایی هویت مقتول و دستگیری عامل یا عاملان احتمالی این حادثه در دستور کار قرار گرفت.

دادستان کهنوج افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول، جوانی اهل و ساکن شهرستان کهنوج بوده که با جراحات متعدد ناشی از اصابت چاقو، توسط اعضای خانواده به بیمارستان منتقل شده، اما به دلیل شدت جراحات، در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده است.

دهقان ادامه داد: با رصد اطلاعاتی و اجرای اقدامات سریع، هوشمندانه و هماهنگ، هویت متهم شناسایی شد و وی در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وقوع قتل، خود را به مرجع انتظامی معرفی کرد و پس از دستگیری، توسط مأموران پلیس آگاهی به دادسرا اعزام شد.

وی بیان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تفهیم اتهام، با توجه به اقرار صریح متهم و مستندات موجود، قرار بازداشت موقت وی صادر و برای ادامه روند رسیدگی قضایی به زندان معرفی شد.

دهقان در پایان با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با جرایم خشن، تصریح کرد: رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های مهم، به‌ویژه جرایم علیه اشخاص، از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با برهم‌زنندگان امنیت و آرامش جامعه مطابق قانون برخورد خواهد شد.