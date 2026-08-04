مردم سمنان در راهپیمایی دلدادگان اربعین، با برافراشتن پرچم های خون خواهی ، خیابان های شهر را به رنگ سرخ عشق به سیدالشهدا (ع) و آموزه های عاشورایی درآوردند.

رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان رنگ سرخ اربعین در خیابان های سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پیاده‌روی دلدادگان اربعین در سمنان از میدان امام علی تا مصلای نماز جمعه برگزار شد و شذرکت کنندگان نماز ظهر و عصر را نیز به جماعت اقامه کردند.

این مراسم پیاده روی با شعار محوری «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه»، در ۳۹ نقطه استان سمنان شامل ۱۸ نقطه شهری و ۲۱ نقطه روستایی برگزار و به یاد خون خواهی سید الشهدا (ع) ، رهبر شهید و شهدای مظلوم ایران با پرچم های سرخ مزین شد که نمایش استمرار راه عاشورا و پیام ماندگار هیهات من الذله بود.