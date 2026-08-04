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مردم سمنان در راهپیمایی دلدادگان اربعین، با برافراشتن پرچم های خون خواهی ، خیابان های شهر را به رنگ سرخ عشق به سیدالشهدا (ع) و آموزه های عاشورایی درآوردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پیادهروی دلدادگان اربعین در سمنان از میدان امام علی تا مصلای نماز جمعه برگزار شد و شذرکت کنندگان نماز ظهر و عصر را نیز به جماعت اقامه کردند.
این مراسم پیاده روی با شعار محوری «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَه»، در ۳۹ نقطه استان سمنان شامل ۱۸ نقطه شهری و ۲۱ نقطه روستایی برگزار و به یاد خون خواهی سید الشهدا (ع) ، رهبر شهید و شهدای مظلوم ایران با پرچم های سرخ مزین شد که نمایش استمرار راه عاشورا و پیام ماندگار هیهات من الذله بود.