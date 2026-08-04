مردم تفت و اهالی دوشنبه‌های رهایی، با همدلی و جمع‌آوری مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در گلریزان اربعین حسینی، زمینه آزادی شماری از زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد، به مناسبت اربعین حسینی، گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد به همت ستاد مردمی دیه استان یزد، با همکاری اهالی نیک‌اندیش «دوشنبه‌های رهایی» و مشارکت مردم خیراندیش شهرستان تفت، در حسینیه علیای سرده برگزار شد و خیران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) با نذر آزادی، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کردند.

در ابتدای این آیین، محمدعلی شاه‌حسینی، مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، با قدردانی از حضور پرشور مردم، خیرین و همراهی ارزشمند پویش مردمی «دوشنبه‌های رهایی» در برگزاری این گلریزان، اظهار کرد: اربعین حسینی تنها یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه جلوه‌ای از فرهنگ ایثار، همدلی و گره‌گشایی از گرفتاری مؤمنان است و امروز مردم شهرستان تفت با حضور پرشور خود نشان دادند که این فرهنگ همچنان زنده و جاری است.

وی افزود: هر مبلغی که در این گلریزان اهدا می‌شود، تنها یک کمک مالی نیست، بلکه امیدی دوباره برای بازگشت یک انسان به زندگی و کانون خانواده است. خوشبختانه مردم نیک‌اندیش تفت همواره در کنار ستاد مردمی دیه بوده‌اند و امروز نیز با مشارکت ارزشمند خود، بار دیگر ثابت کردند که در کار‌های خیر، پیشگام و مسئولیت‌پذیر هستند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با قدردانی از مشارکت مردم شهرستان تفت در این گلریزان، اظهار داشت: هر بار که مردم نیک‌اندیش استان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد قدم برمی‌دارند، در حقیقت سرمایه‌ای از امید و همدلی را به جامعه هدیه می‌کنند و خوشبختانه این فرهنگ ارزشمند در جای‌جای استان یزد ریشه دوانده و امروز مردم تفت نیز با حضوری پرشور، برگ زرین دیگری بر دفتر نیکوکاری استان افزودند.

شاه‌حسینی در پایان با بیان اینکه تلاش برای رفع حاجت مردم از شعائر الهی است، حضور پرشور خیرین در خانه‌ی منتسب به اهل‌بیت (ع) برای گره‌گشایی از مشکلات هم‌نوعان را مصداق بارزِ «آبروداری در دنیا و آخرت» دانست.

در حاشیه این آیین، حاضران با آیین‌های سنتی و مذهبی شهرستان تفت از جمله نخل‌برداری حسینیه علیای سرده آشنا شدند و اجرای سنج و دمام‌زنی، حال‌وهوای اربعین حسینی را در مراسم دوچندان کرد.

در پایان این گلریزان، خیرین و مردم نیک‌اندیش شهرستان تفت با اهدای مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان، بار دیگر جلوه‌ای از فرهنگ حسینیِ ایثار، همدلی و گره‌گشایی از گرفتاران را به نمایش گذاشتند.