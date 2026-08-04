\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u060c \u063a\u0644\u0627\u0645\u0631\u0636\u0627 \u0646\u0698\u0627\u062f\u062e\u0627\u0644\u0642\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u06f4.\u06f1 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647\u0646\u0648\u062c \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f3 \u0648 \u06f2\u06f2 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0648 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f2\u06f6 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u062e \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f\u060c \u0645\u0639\u0645\u0648\u0644\u0627\u064b \u0634\u062f\u062a \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u06a9\u0645\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f \u0648 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0647\u0646\u0648\u062c \u0646\u06cc\u0632 \u0647\u06cc\u0686\u200c\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u062c\u0627\u0646\u06cc \u06cc\u0627 \u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0