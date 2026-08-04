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نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) اعلام کرد: ارتش اسرائیل در چهار روز، دستکم ۱۲۵ مورد نقض حریم هوایی لبنان را ثبت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل) اعلام کرد: ارتش اسرائیل طی چهار روز، دستکم ۱۲۵ مورد نقض حریم هوایی لبنان را ثبت کرده است.
مجموع مدت پرواز هواگردهای اسرائیلی بر فراز لبنان در این بازه زمانی بیش از ۴۱۸ ساعت بوده و پهپادهای شناسایی و مسلح نیز در نزدیکی یا بر فراز مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در هر دو بخش عملیاتی مشاهده شدهاند.
این اقدامات با وجود آتشبس مشروطی که در ماه آوریل با میانجیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل برقرار شد، همچنان ادامه دارد.