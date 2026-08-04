کتاب «چهل روز عاشقانه»، نوشته محمدرضا سنگری، به روایت وقایع و رخداد‌های چهل روز پس از شهادت امام حسین (ع) و یارانشان می‌پردازد و داستان را تا روزاربعین ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «چهل روز عاشقانه»، بازخوانی واقعه عاشورا به معنای حضور در مراسم پرشکوه، درختی را که انبیاء در هزاره‌های نبوت خود کاشتند، به بار نشانده است می‌باشد. واقعه عاشورا نمایانگر روز بخشش میراثی است که از همه انبیاء به حضرت حسین (ع) منتقل شده است. همچنین اربعین نمایانگر روز بخشش این میراث توسط حسین (ع) به تاریخ است و نشان دهنده این حقیقت است که هر انسانی، باید به امکان زیستن به مانند پیامبران دست پیدا کند.

نویسنده از آن شعله‌های نور و حقیقت واقعه عاشورا الهام می‌گیرد و با استفاده از یک نثر زیبا و روان، خوانندگان را به سفری سراسر واقعه عاشورا و تا اربعین می‌برد. او در این سفر کرامت انسانی حضرت حسین (ع) و یارانش و همچنین بانوی بزرگ ریگزار‌های غم و خارستان‌های تازیانه را به تصویر می‌کشد.

کتاب «چهل روز عاشقانه»، با طراحی جلد نیلوفر میرمحمدی سال ۸۱ برای اولین بار از سوی انتشارات کانون پرورش فکری برای نوجوانان بالای ۱۵ سال منتشر شد.

علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب ۱۴۴ صفحه‌ای را از فروشگاه‌های کانون پرورش فکری در سراسر کشور و پایگاه فروش اینترنتی محصولات کانون به نشانی Digikanoon.ir تهیه کنند.

پیشتر نیز کتاب «چهل روز عاشقانه» به زبان بریل نیز برای نابینان از سوی کانون پرورش فکری منتشر شده است.

در بخشی از این کتاب می خوانیم:

کربلا باز گشته است; به شوق تماشای زیبایی، زیبایی دشتی که چهل روز پیش گل‌های پر پر خدا آن را آذین بسته بود . با هیمنه و شکیب آمده است به تماشای زیبایی ;زیبایی حسین ;زیبایی خیره کننده خنجری کوچک که سه شاخه تیر، سه چشمه سرخ از سپیدای آن گشود .بازگشته است.

پس از چهل روز تازیانه، همراهی با سری بر نیزه، شماتت و شادی دشمن .پس از اربعین فراق، پس از هجران هستی سوز حسین . چهل روز پیش، زیباترین صحنه جهان هنرمندانه‌ترین نقاش خدا در مقابل نگاهش نشسته بود.