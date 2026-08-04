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مردم شهرستان قدس در مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین، با پیمودن مسیر میدان قدس تا آستان مقدس امامزادگان حضرتین (ع)، ارادت خود را به مقام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم معنوی پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی با حضور پرشور مردم عاشورایی در شهرستان قدس برگزار شد. شرکتکنندگان در این مراسم با راهپیمایی از میدان قدس تا آستان مقدس امامزادگان حضرتین (ع)، بر استمرار راه سیدالشهدا (ع) و پایبندی به آرمانهای عاشورا تأکید کردند. این راهپیمایی نمادی از همدلی مردم این شهرستان با کاروان زائران کربلا در سالروز اربعین حسینی بود.