به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ویژه‌برنامه‌های علمی تابستانی با هدف کشف استعدادها، توانمندسازی نوجوانان و آشنایی آنان با فناوری‌های روز دنیا، از ابتدای خرداد در مراکز فرهنگی هنری سراسر استان آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت.

یکی از جذاب‌ترین این برنامه‌ها، کارگاه هیجان‌انگیز رباتیک است که با همکاری کافنا (کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران) و مجموعه‌های رباتیک استان و با مربیگری کارشناسان مجرب این حوزه برگزار می‌شود. در این کارگاه ها، کودکان و نوجوانان؛ نقش مهندس، برنامه‌نویس و سازنده را ایفا می‌کنند؛ و پس از شناخت قطعات الکترونیک تا برنامه‌نویسی نخستین ربات‌های خود، مسیری پُر از هیجان و یادگیری را پشت سر می‌گذارند.

از دیگر کارگاه‌های علمی آشنایی با سیستماتیک گیاهی است که اعضا در آن به آشنایی با انواع برگ‌ها، روش‌های خشک‌کردن گیاهان و ساخت تابلو‌های گیاهی می‌پردازند.

استقبال از کارگاه‌های علمی در مراکز مختلف استان به‌گونه‌ای است که برخی از آنها به مرحله تشکیل و اجرا رسیده و برخی دیگر در مرحله پیش‌ثبت‌نام قرار دارند. کارگاه‌های رباتیک، نجوم، هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، زیست‌فناوری و سواد مالی از جمله برنامه‌های علمی تابستانی است که در مراکز فرهنگی هنری استان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.

این کارگاه‌ها با هدف آماده‌سازی نسل کودک و نوجوان برای رویارویی با چالش‌های علمی آینده، ایجاد انگیزه برای یادگیری عمیق و کشف استعداد‌های نهفته در حوزه‌های مهندسی، برنامه‌نویسی، زیست‌شناسی و نجوم طراحی شده‌اند و بازخورد مثبت خانواده‌ها نشان‌دهنده تأثیر این رویکرد علمی در مراکز کانون پرورش فکری استان است.