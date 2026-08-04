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با استقرار اکیپهای عملیاتی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برق زائران اربعین در مرز تمرچین تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اربعین تنها یک آیین مذهبی نیست؛ جلوهای از همدلی، ایثار و وحدت امت اسلامی است؛ جایی که شیعه و سنی، دوشادوش یکدیگر، میزبان زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میشوند و مرز تمرچین هر سال یکی از باشکوهترین صحنههای این همبستگی را به نمایش میگذارد.
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی نیز با همین نگاه، ماهها پیش از آغاز موج تردد زائران، توسعه و تقویت زیرساختهای برقرسانی مرز تمرچین را در دستور کار قرار داد تا خدمترسانی به زائران با برق پایدار، ایمن و بدون وقفه انجام شود.
طاهر کیامهر به اقدامات شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی برای اربعین امسال اشاره کرد و گفت: امروز تمامی مسیرهای تردد و پیادهروی زائران و همچنین روشنایی معابر مرزی تمرچین بهصورت صددرصد تأمین شده و ۲۶ موکب مستقر در مرز تمرچین جهت خدمات رسانی به زائران از برق پایدار و مطمئن برخوردار هستند؛ بهگونهای که خدماترسانی به زائران بدون هیچگونه خاموشی و وقفه در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: برای حفظ پایداری برق پایانه مرزی تمرچین، دو اکیپ عملیاتی چهار نفره از مدیریتهای توزیع برق خوی و چالدران بهصورت شبانهروزی در پایانه مرزی تمرچین مستقر شدهاند که این اکیپها متشکل از رانندگان و سیمبانان مجرب بوده و بهطور مستمر وضعیت شبکه را پایش و نگهداری میکنند؛ همچنین اکیپهای پشتیبانی نیز در آمادهباش کامل قرار دارند تا در صورت نیاز، در کوتاهترین زمان ممکن به منطقه اعزام شوند.
وی اضافه کرد: نیروهای عملیاتی مدیریت توزیع برق پیرانشهر نیز بهصورت مستمر شبکه را رصد میکنند تا کوچکترین اختلالی در صورت بروز برطرف شود.
کیامهر افزود: احداث چهار دستگاه پست هوایی، اجرای ۱۱.۵ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، اجرای ۱.۲ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت و تبدیل ۱۷.۵ کیلومتر شبکه شهری به کابل خودنگهدار، بخشی از اقداماتی است که ضمن افزایش قابلیت اطمینان شبکه، در کنار خدمترسانی به زائران اربعین حسینی برای توسعه زیرساختهای برق مناطق مرزی و کمبرخوردار توسط شرکت توزیع نیروی برق استان انجام شده است.
امسال نیز صنعت برق آذربایجان غربی، در کنار دیگر دستگاههای خدمترسان، با همه توان در میدان حضور داشت تا روشنایی مسیر عاشقان حسینی، نمادی از خدمت بیمنت و جلوهای از وحدت، همدلی و برادری میان مسلمانان، بهویژه شیعه و سنی، در مرز تمرچین باشد.