به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر فاطمه ثابت اظهار داشت: اجرای فرآیند جامع غربالگری ژنتیک در زمان ازدواج، تضمین سلامت نسل آینده کشور است.

وی از اجرای برنامه ژنتیک اجتماعی با هدف پیشگیری از بیماری‌های ارثی در تمام مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش دانشگاه خبر داد و گفت: به‌منظور پیشگیری از بروز بیماری‌های ارثی و تضمین سلامت نسل آینده، برنامه ژنتیک اجتماعی با استراتژی‌های مشخص در مراکز خدمات جامع سلامت اجرا می‌شود و بر این اساس، زوجین داوطلب پس از گذراندن کلاس‌های آموزشی، فرآیند غربالگری ژنتیکی شامل پرسشنامه، مصاحبه و آزمایش‌های تالاسمی را تحت نظر کارشناسان تیم مشاوره و با تأیید پزشک مرکز طی می‌کنند.

ثابت با اشاره به پیشینه اجرایی این طرح افزود: همگام با ابلاغ دستورالعمل‌های برنامه ژنتیک اجتماعی مبنی بر ادغام خدمات مشاوره و غربالگری ژنتیک در فرآیند زمان ازدواج، از سال ۱۴۰۳ گام‌های مؤثری در جهت پیشگیری از بیماری‌های ارثی در سطح استان برداشته شده است.

وی بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، در مجموع ۷۵۲ نفر که فرم غربالگری آنها مثبت ارزیابی شده بود، تحت پوشش خدمات تخصصی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، ۴۲۲ مورد مربوط به ازدواج‌های فامیلی و ۳۳۰ مورد مربوط به ازدواج‌های غیرفامیل بوده است.

ثابت در خصوص منابع ارجاع مراجعین به این مراکز گفت: این مراجعین از طریق مراکز ازدواج، باروری و فرزند آوری سالم در تمام شهرستان‌های استان به مراکز مشاوره ژنتیک هدایت شده‌اند؛ همچنین در این بازه زمانی، ۷۴ پرونده از سوی متخصصان زنان ارجاع شده و تعدادی از مددجویان تحت خدمات توان‌بخشی و اجتماعی سازمان بهزیستی نیز از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.

وی دستاورد شاخص این برنامه را رویکرد پیشگیرانه آن دانست و گفت: نکته قابل توجه در عملکرد این مراکز این است که در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هیچ مورد سقط درمانی از گروه هدف غربالگری اولیه ثبت نشده و تمرکز اصلی همواره بر پیشگیری و ارائه مشاوره‌های آگاهانه پیش از بارداری بوده است.