در راستای تداوم اجرای طرح ملی قرار دوازدهم و با هدف دستگیری از نیازمندان و ترویج فرهنگ انفاق، ۶۰ بسته معیشتی به همت مرکز افق بقعه متبرکه سید محمد سجادی (ع) شهرستان دشتستان تهیه و میان خانواده‌های کم‌برخوردار توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان دشتستان گفت: این اقدام خیرخواهانه با همیاری خیرین نیک‌اندیش دشتستانی اجرایی شده است.

عادل آموزگار با تأکید بر اهمیت استمرار این طرح در بقاع متبرکه افزود: در این مرحله از قرار دوازدهم ۶۰ بسته معیشتی شامل برنج، گوشت، سویا، رب و نمک، به ارزش هر بسته دو میلیون تومان (مجموعاً ۱۲۰ میلیون تومان) برای رفع بخشی از نیاز‌های معیشتی خانواده‌های تحت پوشش مرکز افق بقعه سید محمد سجادی (ع) تهیه و اهدا گردید.

وی بیان کرد: طرح قرار دوازدهم به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان (عج) اجرا می‌شود و بقاع متبرکه استان بوشهر با همت خادمان و نیکوکاران، نقش فعالی در این پویش بزرگ ایفا می‌کنند تا مرهمی بر آلام نیازمندان باشند.