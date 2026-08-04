پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی/ ۱۳ مرداد

اداره کل هواشناسی استان: روز‌های پنجشنبه و جمعه سرعت وزش باد در بیابان‌های مرکزی کشور تقویت شده و پتانسیل انتقال ریزگرد به استان افزایش پیدا خواهد کرد.