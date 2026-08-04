پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی/ ۱۳ مرداد
اداره کل هواشناسی استان: روزهای پنجشنبه و جمعه سرعت وزش باد در بیابانهای مرکزی کشور تقویت شده و پتانسیل انتقال ریزگرد به استان افزایش پیدا خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
مطابق بررسیها کماکان طی هفته جاری جریانات موثر بر استان شرقی میباشد که شرایط برای انتقال ذرات معلق گردوخاک از مناطق بیابانی مرکز کشور و همچنین خیزش گردوخاک محلی در نواحی مستعد استان فراهم میباشد همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه سرعت وزش باد در بیابانهای مرکزی کشور تقویت شده و پتانسیل انتقال ریزگرد به استان افزایش پیدا خواهد کرد.
از لحاظ دمایی نیز بررسیها نشان میدهد دمای هوا (بویژه دمای روزانه) از امروز (سه شنبه) تا روز پنجشنبه روند افزایشی خواهد داشت.
به جز این افزایش رطوبت در ترازهای میانی جو طی روزهای آتی تا روزهای اولیه هفته آینده موجب افزایش ابرناکی هوا در برخی از ساعات به ویژه ساعات عصر و اولیه شب خواهد شد.