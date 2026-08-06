به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اردشیر محمودی‌فرد اظهار داشت: گروه‌های منتخب از شهرستان‌های مختلف استان هستند و تا ۱۸ مرداد به میزبانی روستای دهقاید شهرستان دشتستان به اجرای تعزیه‌خوانی می‌پردازند.

وی افزود: در این مدت جواد عباس‌زاده از دهقاید مجلس شهادت امام حسین (ع)، ابراهیم زمانی از روستای بنار آب‌شیرین مجلس شهادت حر و محمدرضا دهقانی از خوش‌مکان مجلس شهادت حضرت ابوالفضل (ع) را اجرا می‌کنند.

محمودی فرد بیان کرد: همچنین عبدالله صفری از روستای عربی شهرستان دشتی با مجلس شهادت امام حسین (ع)، قاسم گل‌افشان از روستای زیارت دشتستان با مجلس شهادت حضرت ابوالفضل (ع)، حبیب آذرپرا از روستای اشکالی و محمدرضا نبی‌دوست از جتوط مجلس شهادت امام حسین (ع) و محمد صبوحی از اهرم و غلامرضا مختاری از دهقاید مجلس شهادت حضرت علی‌اکبر (ع) را اجرا خواهند کرد.