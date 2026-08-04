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مستندهای «پول تمیز» با روایت اقتصاد حماسه اربعین، «حاضر» با روایت بمباران مدرسه شجره طیبه میناب و «میهمان» با روایت تلاشهای آموزگار حقالتدریسی خراسان رضوی، امروز از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مستند «پول تمیز» با نگاهی به اقتصاد حماسه اربعین و تلاش افرادی که هر سال برای رفع مشکلات و تسهیل سفر زائران فعالیت میکنند، ساعت ۲۱:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.
این مستند به ابعاد مختلف اقتصاد مردمی اربعین میپردازد و نقش افرادی را به تصویر میکشد که با همت، مشارکت و فعالیتهای جهادی، هر سال در مسیر برگزاری هرچه بهتر این رویداد بزرگ معنوی و رفع مشکلات زائران تلاش میکنند.
مستند «حاضر» با روایت بمباران مدرسه شجره طیبه میناب در نخستین روز جنگ تحمیلی و گفتوگو با نیروهای امدادی و شاهدان این حادثه، ساعت ۲۰:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۱۲:۳۰ بازپخش میشود.
این مستند به بازخوانی یکی از وقایع تلخ روز نخست جنگ تحمیلی میپردازد و با روایت بمباران مدرسه شجره طیبه میناب، ابعاد این حادثه را از زبان نیروهای امدادی، شاهدان و دیگر افراد مرتبط مرور میکند.
مستند «میهمان» با محوریت معرفی و روایت تلاشهای الهام مرادی، آموزگار حقالتدریسی دبستان شهید سالاری اسلامقلعه در استان خراسان رضوی، ساعت ۱۷:۰۰ پخش و روز بعد ساعت ۸ بازپخش می شود.
مستند «میهمان» به زندگی، فعالیتها و تلاشهای خانم الهام مرادی، آموزگار حقالتدریسی دبستان شهید سالاری اسلامقلعه در استان خراسان رضوی میپردازد و گوشهای از نقش و تلاش معلمان مناطق مختلف کشور را به تصویر میکشد.