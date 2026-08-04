به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رییس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از میزبانی خالصانه ملت شریف و بزرگوار عراق، از زحمات و تلاش‌های همه مدیران و خادمان مواکب اربعین حسینی خوزستانی مستقر در عراق، شلمچه، چذابه، میادین، مراکز اسکان زائران قدردانی کرد.

سید محمود موسوی خاطر نشان کرد: همچنین به زحمات خادمان حاضر در مسیر‌های چهارگانه منتهی به پایانه‌ها و هیات های مذهبی مساجد، حسینیه‌ها، خیرین و همه حمایت کنندگان این حماسه بزرگ به ویژه از استاندار محترم، نماینده محترم ولی فقیه در استان، مدیران کل صداوسیما آبادان و خوزستان و مدیران و عوامل خدمت رسان در ادارات و سازمان‌های استان و همچنین همکاران در ستاد استان و مرکز ارج می نهم.

در پیام قدردانی رییس ستاد عتبات عالیات خوزستان آمده است:

رهبر و قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه که اولین زائر اربعین حسینی امسال بودند فرمودند: حادثه معجزه‌آسای راهپیمایی اربعین نشانه اراده پروردگار برای برافراشته‌تر کردن پرچم اسلامِ اهل‌بیت (ع) است. "

امسال به برکت خون مطهر رهبر و قائد شهید امت اسلامی حماسه حضور بی نظیر مردمی در مراسم تشییع پیکر مطهر آن بزرگ مرد تاریخ و همچنین برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی در ایران و عراق، جمعیت میلیونی عاشقان حرّیت و آزادگی را از سراسر جهان در بزرگترین تجمعات بشری رقم زد و همچنین جلوه‌های بی‌بدیل و ماندگاری از وحدت و همدلی میان مسلمانان جهان را نشان داد.

اربعین حسینی به عنوان یکی از بزرگ ترین، باشکوه‌ترین و زیباترین اجتماعات عالم؛ و میعادگاه عاشقان وعارفان و دلسوختگان اهل بیت علیهم السلام و همچنین میقات و لشکرگاه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه برای آمادگی برپایی حکومت جهانی اسلام درعصر حاضر می‌باشد.

در این بین حماسه حضور مواکب مردمی خدمت رسان به مردان و زنان مبعوث شده عرصه‌های میدان و خیابان و همچنین زائرین اربعین حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام، نمایش دهنده صحنه ایثار و از خودگذشتگی ومجاهدت‌های خالصانه مدیران وخادمین مواکب اربعین حسینی و همچنین خیران و پشتیبان کنندگان مواکب که با شور همراه با شعور وعشق حسینی ازهیچ تلاشی برای خدمت به این عرصه‌ها دریغ نکردند را هیچ کس نمی‌تواند ارزش گذاری کرده و از آن قدردانی نماید و ان شاءالله اجر و پاداش این خدمات واعمال خالصانه نزد پروردگار متعال ثبت و ضبط خواهد بود.

ستاد بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان به عنوان کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین حسینی بر خود لازم می‌داند ضمن تقدیر و تشکر صمیمانه از میزبانی خالصانه ملت شریف و بزرگوار عراق، از زحمات و تلاش‌های تمامی مدیران و خادمان مواکب اربعین حسینی خوزستانی مستقر در عراق، شلمچه، چذابه، میادین، مراکز اسکان زائرین و مسیر‌های چهارگانه منتهی به پایانه‌ها و همچنین هیئات مذهبی مساجد، حسینیه‌ها، خیرین و کلیه حمایت کنندگان این حماسه بزرگ به ویژه از استاندارمحترم، نماینده محترم ولی فقیه در استان، مدیران محترم صداوسیما مرکز خوزستان و آبادان، اصحاب رسانه، مدیران محترم بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، مدیران و عوامل خدمت رسان در ادارات و سازمان‌های استان و همچنین همکاران در ستاد استان و مرکز قدردانی کند.