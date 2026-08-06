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معاون اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: همه بناها و محوطههای پیشنهادی پرونده ثبت جهانی بندر باستانی سیراف پاکسازی و خواناسازی بصری شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی ماهینی افزود: برنامههای حفاظت و مرمت بندر تاریخی سیراف با جدیت دنبال میشود.
وی با بررسی روند ساماندهی، حفاظت و مرمت این مجموعه بیان کرد: در یک ماه اخیر اقدامات مؤثری در ساماندهی مجموعه آثار تاریخی سیراف انجام شده و این روند در روزهای آینده با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
معاون اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر ادامه داد: تمامی بناها و محوطههای پیشنهادی پرونده ثبت جهانی سیراف پاکسازی و خواناسازی بصری شدهاند و این اقدامی ارزشمند است که با وجود شرایط سخت آبوهوایی تابستان، سرآغاز برنامههای گستردهتر حفاظت و ساماندهی این مجموعه خواهد بود.
ماهینی از آغاز مرمت اضطراری مسجد تاریخی امام حسن بصری خبر داد و گفت: این عملیات تا چند روز آینده به پایان میرسد و پس از آن مرمت و ساماندهی سایر بناها، بویژه مسجد جامع سیراف، در اولویت قرار خواهد گرفت.
وی همچنین تأمین روشنایی، اجرای مسیرهای بازدید و ایمنسازی بناهای قابل بازدید را از دیگر برنامههای پیشبینیشده برای هفتههای آینده عنوان کرد.
پرونده بندر سیراف برای ثبت در فهرست آثار جهانی به یونسکو (سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد) ارسال شده و قرار است در شهریور ماه امسال کارسناسان این سازمان از این اثر تاریخی و باستانی بازدید کنند.