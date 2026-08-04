

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی گفت: توسعه‌ی فضای درمانگاه تأمین اجتماعی نهبندان و تأمین تجهیزات عکس برداری آن خواسته‌ی مردم و بیمه شدگان بود که دستورات خوبی برای آن اخذ شد.

نخعی افزود: رئیس سازمان تأمین اجتماعی کشور هم برای توسعه‌ی فضای درمانگاه تأمین اجتماعی نهبندان و هم تأمین دستگاه‌های سونوگرافی و رادیولوژی دستورات خوبی صادر کرد که پیگیری من و مسئولان تا تأمین آن ادامه دارد.

وی همچنین در خصوص پرداخت فرانشیز بیمه شدگان تأمین اجتماعی سربیشه در مراجعه به مراکز درمانی افزود: طبق صحبتی که با سالاری رئیس تأمین اجتماعی کشور شد دستور داده شد که فرانشیز بیمه شدگان تأمین اجتماعی سربیشه برای بستری صفر شود چرا که فعلا در سربیشه درمانگاه تأمین اجتماعی نیست و این افراد باید در مراجعه به تأمین اجتماعی نهبندان، بدون پرداخت فرانشیز از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.