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فرمانده پلیس راهور فراجا با اشاره به ترافیک پرحجم در محورهای منتهی به مرزهای ششگانه اربعین، از زائران خواست با استراحت کافی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مسیر بازگشت را با ایمنی بیشتری طی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با آغاز موج بازگشت زائران اربعین، پلیس راهور فراجا بر ضرورت مدیریت سفر و پرهیز از شتابزدگی در جادهها تأکید کرده است.
فرمانده پلیس راهور فراجا با اشاره به ترافیک پرحجم در محورهای منتهی به مرزهای ششگانه اربعین، از زائران خواست پس از ورود به کشور با استراحت کافی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مسیر بازگشت را با ایمنی بیشتری طی کنند.
اگرچه تاکنون انسداد یا مشکل خاصی در محورهای مواصلاتی گزارش نشده، اما حجم تردد در مسیرهای بازگشت به سمت عمق کشور همچنان بالاست و پلیس از زائران میخواهد با استراحت کافی و رعایت مقررات، سفری ایمن را رقم بزنند.