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نخستین کد پاسخ سریع (QR Code) برای محصول گندم در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، در خوزستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از صدور نخستین کد پاسخ سریع (QR Code) برای محصول گندم در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور خبر داد.
جواد سلطانی کاظمی گفت: در راستای اجرای بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و با هدف ایجاد نظام رهگیری، ردیابی و شناسنامهدار کردن محصولات خام کشاورزی، نخستین کد پاسخ سریع (QR Code) برای محصول گندم استان خوزستان صادر شد.
وی در تشریح مزایای این طرح بیان داشت: با استقرار این نظام، اطلاعات هویتی و فرآیند تولید محصول در بستر الکترونیکی ثبت و در اختیار ذینفعان قرار میگیرد که این امر ضمن افزایش شفافیت، اعتماد مصرفکنندگان را ارتقا داده و زمینه نظارت دقیقتر بر کیفیت و اصالت محصولات کشاورزی را فراهم میکند.
سلطانی کاظمی افزود: توسعه نظام رهگیری و شناسنامهدار کردن محصولات، یکی از ارکان تحقق امنیت غذایی پایدار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تسهیل فرآیندهای صادراتی و حرکت به سوی کشاورزی هوشمند و دانشبنیان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تأکید کرد: صدور QR Code برای محصول گندم، آغاز یک برنامه مستمر در استان است و این طرح بهتدریج برای سایر محصولات خام کشاورزی نیز اجرا خواهد شد تا با تکمیل زنجیره رهگیری، زمینه ارتقای کیفیت، افزایش ارزش افزوده محصولات و تحقق اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی فراهم شود.