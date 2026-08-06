به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: براساس مصوبه هیأت دولت، مهلت تسلیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک و همچنین اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ همراه با پرداخت مالیات متعلق، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

مهرداد بهنام‌نیا افزود: این تمدید مهلت، فرصت مناسبی برای مؤدیان مشمول فراهم می‌کند تا با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به تکمیل، ارسال اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه در زمان مقرر اقدام کنند.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان ادامه داد: انجام به‌موقع تکالیف قانونی از سوی مؤدیان، علاوه بر جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی، زمینه بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی را فراهم خواهد کرد.

بهنام‌نیا از مؤدیان مالیاتی خواست با پرهیز از موکول کردن امور به روز‌های پایانی مهلت تعیین‌شده، نسبت به ارسال اظهارنامه‌های خود و پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند.