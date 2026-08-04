کارگروه آرد و نان استان مرکزی بر تشدید نظارت بر نانواییها و اجرای دقیق سامانه «نانینو» تأکید کرد
در کارگروه گندم، آرد و نان استان مرکزی آخرین وضعیت اجرای سامانه «نانینو»، نحوه مدیریت سهمیه آرد، عملکرد نانواییها و راهکارهای ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در نشست کارگروه گندم، آرد و نان استان مرکزی به ریاست آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، و با حضور مهندس نجمآبادی، معاون عملیات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، فرمانداران شهرستانها، مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای کارگروه، آخرین وضعیت اجرای سامانه هوشمند «نانینو» در استان بررسی شد.
در این نشست، فرمانداران شهرستانهای استان گزارشی از روند اجرای سامانه نانینو، عملکرد واحدهای نانوایی، میزان رضایتمندی شهروندان و مهمترین چالشهای حوزه آرد و نان در مناطق مختلف ارائه کردند.
همچنین مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، اقدامات انجامشده، مشکلات موجود و پیشنهادهای خود را برای بهبود فرآیندهای نظارتی، مدیریت سهمیه آرد و افزایش اثربخشی اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تشریح کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی با تأکید بر اینکه نان از مهمترین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم است، بر لزوم نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد نانواییها و اجرای کامل ضوابط سامانه «نانینو» تأکید کرد.
آقاعلیخانی با اشاره به ضرورت صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از هرگونه تخلف در زنجیره تأمین و توزیع آرد، خواستار برخورد قاطع و قانونی با متخلفان شد و بر همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و فرمانداران برای رفع مشکلات، ارتقای کیفیت نان و بهبود خدماترسانی به مردم تأکید کرد.
در ادامه نیز نجمآبادی با ارائه گزارشی از شاخصهای عملکردی استان در اجرای سامانه «نانینو»، مهمترین نقاط قوت و چالشهای موجود را تشریح کرد و بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای این سامانه برای افزایش شفافیت، تقویت نظارت و مدیریت بهینه زنجیره تأمین آرد و نان تأکید شد.