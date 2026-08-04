میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی
همزمان با موج خروشان و حضور حماسی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی جاماندگان اربعین، موکب سلام شهید بنیاد شهید تهران بزرگ، میزبان عزاداران حسینی و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ همزمان با موج خروشان و حضور حماسی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی جاماندگان اربعین، موکب سلام شهید بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، میزبان عزاداران حسینی و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران است.
مردم ولایی تهران امروز با قدمهایی استوار و دلهایی آکنده از عشق به سیدالشهدا (ع)، ضمن سوگواری در مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، بار دیگر با آرمانهای بلند امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام تجدید بیعت کردند.
این حضور پرشور، جلوهای از پیوند ناگسستنی ملت ایران با فرهنگ عاشورا، مقاومت و راه روشن شهداست.
میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی میزبانی موکب سلام شهید از جاماندگان اربعین حسینی