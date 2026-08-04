هم‌زمان با موج خروشان و حضور حماسی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی جاماندگان اربعین، موکب سلام شهید بنیاد شهید تهران بزرگ، میزبان عزاداران حسینی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هم‌زمان با موج خروشان و حضور حماسی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در راهپیمایی جاماندگان اربعین، موکب سلام شهید بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، میزبان عزاداران حسینی و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

مردم ولایی تهران امروز با قدم‌هایی استوار و دل‌هایی آکنده از عشق به سیدالشهدا (ع)، ضمن سوگواری در مصیبت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب و شهدای والامقام تجدید بیعت کردند.

این حضور پرشور، جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی ملت ایران با فرهنگ عاشورا، مقاومت و راه روشن شهداست.