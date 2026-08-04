به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز خراسان جنوبی با حضور جاماندگان پیاده روی اربعین و دلدادگان ابا عبدالله الحسین (ع) حال و هوای کربلایی به خود گرفت.

در مسیر پیاده روی اربعین حسینی در خراسان جنوبی موکب‌هایی برای پذیرایی از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) بر پا شده است.