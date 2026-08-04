پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی
پیاده روی اربعین حسینی در خراسان جنوبی با حضور عاشقان و جاماندگان اربعین حسینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امروز خراسان جنوبی با حضور جاماندگان پیاده روی اربعین و دلدادگان ابا عبدالله الحسین (ع) حال و هوای کربلایی به خود گرفت.
در مسیر پیاده روی اربعین حسینی در خراسان جنوبی موکبهایی برای پذیرایی از عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) بر پا شده است.
پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی در خراسان جنوبی