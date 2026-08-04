به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ امیرحسین نقی‌مهربا اشاره به ایام اربعین حسینی و افزایش تردد زائران و سوءاستفاده برخی افراد سودجو از دستگاه‌های کارت‌خوان آلوده، گفت: پلیس فتا به‌صورت پیشگیرانه به زائران و شهروندان توصیه می‌کند هنگام خرید از دست‌فروشان و مراکز غیرمعتبر، نسبت به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: برخی مجرمان سایبری با استفاده از دستگاه‌های اسکیمر، اطلاعات کارت بانکی افراد را کپی کرده و در فرصت مناسب اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان باید از در اختیار قرار دادن کارت بانکی خود به دیگران خودداری کرده، رمز عبور را شخصاً و با پوشاندن صفحه‌کلید وارد کنند و پس از انجام هر تراکنش، پیامک بانکی و رسید پرداخت را بررسی کنند.

سرهنگ نقی مهر خاطرنشان کرد: هوشیاری شهروندان و رعایت نکات امنیتی، مهم‌ترین راهکار پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری و حفظ امنیت اطلاعات بانکی است.

وی از زائران و شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌های پلیس فتا، در صورت مشاهده هرگونه برداشت غیرمجاز یا موارد مشکوک، مراتب را از طریق پایگاه اینترنتی www.policefata.ir یا تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اطلاع دهند.