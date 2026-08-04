سهم ۶۲ درصدی خودروهای تک سرنشین در ترافیک پایتخت
کارشناسان حوزه حملونقل میگویند ۶۲ درصد خودروهای در حال تردد در پایتخت تنها یک سرنشین دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، کارشناسان تاکید میکنند این حجم عظیم از سفرهای انفرادی، نه تنها به تشدید ترافیک تهران دامن میزند، بلکه پیامدهای گستردهای در حوزه آلودگی هوا، مصرف سوخت و کاهش کیفیت زندگی به همراه دارد.
به گفته متخصصان حوزه حمل و نقل عمومی، توسعه فرهنگ همسفری، استفاده از سامانههای اشتراک سفر و تشویق شهروندان به انجام سفرهای مشترک، از جمله راهکارهای مؤثر برای کاهش وابستگی به خودروهای تکسرنشین است.