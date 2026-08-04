به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا محمدی بخشدار حسن آباد فشافویه گفت: این صدا ناشی از انفجار مخزن داخلی یکی از کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی شمس آباد بوده است.

علت این انفجار در دست بررسی است و ارزیابی اولیه از سوی کارشناسان ایمنی و محیط زیست در حال انجام است.

فرماندار شهرستان ری با تکذیب خبر هرگونه انفجار ناشی از اصابت پرتابه یا عامل بیرونی، از انفجار یکی از مخزن های حاوی مواد صنعتی در یکی از واحد‌های تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد خبر داد.

بیژن سلیمان پور افزود : خوشبختانه در این حادثه تاکنون مورد فوتی گزارش نشده و ۶ نفر بر اثر سوختگی به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان هستند.

وی بیان کرد: بررسی ها در خصوص علت دقیق حادثه و خسارات احتمالی در حال انجام است و اخبار تکمیلی به اطلاع مردم خواهد رسید.

فرماندار شهرستان ری از شهروندان درخواست کرد اخبار مربوطه را فقط از مبادی رسمی و خبرگزاری های معتبر دریافت کرده و از دامن زدن به هرگونه شایعات که باعث سلب امنیت روانی مردم می شود، خودداری نمایند.