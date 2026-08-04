به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد خدادادی، مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توانیر با اشاره به پایان دومین لیگ نظام پیشنهاد‌ها با محوریت کاهش هزینه‌های شبکه انتقال برق اظهار داشت: این لیگ با هدف بهره‌گیری از خرد جمعی و جلب مشارکت نخبگان و کارکنان صنعت برق سراسر کشور و با تمرکز بر راهکار‌های عملیاتی کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری تجهیزات شبکه انتقال و فوق‌توزیع به عنوان یکی از محور‌های حیاتی در مدیریت هزینه‌های صنعت برق و با همکاری معاونت انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر طراحی و اجرا شد.

مدیرکل توسعه مدیریت و تحول اداری توانیر با اشاره به استقبال چشمگیر کارکنان شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، خاطرنشان کرد: در این دوره بالغ بر ۳۰۰ پیشنهاد برگزیده به مرحله داوری نهایی راه یافتند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای نوآوری در بدنه کارشناسی صنعت برق است.

خدادادی در خصوص فرآیند داوری تأکید کرد: برای ارزیابی دقیق، بیش از ۱۳ نشست تخصصی از سوی کارگروه دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال با تاکید بر رویکرد انتخاب پیشنهاد برتر و ارائه راهکار‌هایی با قابلیت عملیاتی شدنِ فوری و تاثیرگذاری کلان برگزار شده است.

وی افزود: سطح کیفی پیشنهاد‌ها در این دوره قابل قبول بود و با بهره‌گیری از استاندارد‌های سطح بالای تعیین شده، تعدادی از پیشنهاد‌های ارزشمند به عنوان آثار شایسته تقدیر انتخاب و معرفی شدند.

بر پایه این گزارش امیر طاهرپور کلانتری، محسن اصغری جعفرآباد، احسان اصغری جعفرآباد، مجید محتشمی، مجتبی معدل، حمید موسوی، ابوالفضل وطن دوست، مریم رجبی مشهدی، مینا تقوی، علیرضا رجبی نقندر از شرکت برق منطقه‌ای خراسان، فرهاد شهبازی و محمد براتی از برق منطقه‌ای اصفهان، اکبر نوزاد آمنه از شرکت مدیریت شبکه برق ایران، داوود خجسته از برق منطقه‌ای فارس، الهام فلاح باغمورتینی، حسین زارعی محمود آبادی، میلاد حکیمی و بهرام آبادیان از برق منطقه‌ای یزد و بهرام باقری از برق منطقه‌ای آذربایجان، موفق به کسب عنوان "پیشنهاد دهندگان برتر" در لیگ دوم نظام پیشنهاد‌های شرکت توانیر شدند.