به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این مراسم که سال‌های گذشته در حضور رهبر شهید انقلاب در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار می‌شد، حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی نژاد در سخنانی با اشاره به فراز‌های زیارت اربعین امام حسین علیه‌السلام، به موضوع اثرات همراهی و معیت با ولیّ خدا پرداخت و ضمن برشمردن نتایج این همراهی، گفت: طهارت و شباهت به ولی خدا، کسب معرفت و بصیرت، پدیدار شدن محبت الهی و دلدادگی در دل‌های آماده و سعادتمندی دنیا و آخرت از نتایج همراهی ولی خداست و لازمه این همراهی، پرهیز از افراط و تفریط است؛ به‌گونه‌ای که نباید از ولیّ خدا عقب ماند و نباید جلوتر از او حرکت کرد یا دچار تندروی شد.

همچنین در این مراسم میثم مطیعی و مهدی رسولی در رثای حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، خاندان عصمت و یاران با وفای ایشان به نوحه‌سرایی پرداختند و برای رهبر شهید انقلاب نیز مرثیه سرایی کردند.