رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد از ارائه بیش از ۵۲ هزار خدمت درمانی و رفاهی به زائران اربعین در موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) کربلای معلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد، با اشاره به پایان فعالیت موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) در عمود ۱۴۰۵ کربلای معلی گفت: در مدت هشت روز خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حدود ۲۸ هزار خدمت درمانی و ۲۴ هزار خدمت رفاهی، فرهنگی و پشتیبانی به زائران ارائه شد.

دکتر وفایی‌نسب افزود: در مجموع بیش از ۵۲ هزار خدمت در این موکب به زائران اربعین ارائه شد و امیدواریم در سال‌های آینده نیز توفیق خدمت به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) را داشته باشیم.

احسانی، جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد نیز گفت: طی هشت روز فعالیت موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، بیش از ۵۲ هزار زائر از خدمات درمانی و غیر درمانی این مجموعه بهره‌مند شدند.

وی با بیان اینکه ۱۸ پزشک متخصص و عمومی، ۴۰ نفر از پرستاران، تکنسین‌های دارویی و نیرو‌های فوریت‌های پزشکی در این موکب حضور داشتند، افزود: در این مدت بیش از هفت هزار ویزیت پزشکی و ۱۳ هزار و ۴۰۰ خدمت شامل تزریقات، پانسمان و مراقبت‌های درمانی انجام شد.

جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی استان یزد ادامه داد: همچنین دارو‌های اهدایی به ارزش بیش از هفت میلیارد ریال در اختیار زائران قرار گرفت و علاوه بر ارائه خدمات مستقیم، این موکب مسئولیت پشتیبانی و تأمین نیروی انسانی چهار موکب درمانی دیگر را نیز بر عهده داشت.

احسانی خاطرنشان کرد: فعالیت موکب حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) با شعار «اربعین؛ خدمت به نیابت از قائد امت» پس از هشت روز خدمت‌رسانی مستمر به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به پایان رسید.