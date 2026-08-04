مردم شهرستان بهارستان با برگزاری مراسم «شور عاشورایی بهارستان» و پیاده‌روی جاماندگان اربعین، ارادت قلبی خود را به مقام حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با اربعین حسینی مردم شهرستان بهارستان نیز با برگزاری آیین «شور عاشورایی بهارستان» و شرکت در راهپیمایی جاماندگان اربعین ارادت خود را به حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) ابراز کردند.

راهپیمایی زائرات در این مراسم. در بخش گلستان، از سه‌آدران آغاز و با نوای «لبیک یا حسین» تا مصلی حضرت صاحب‌الزمان (عج) شهر گلستان به‌صورت پیاده‌روی ادامه داشت.