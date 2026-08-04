۵۱ هزار و ۶۱۸ زائر از نخستین روز ماه صفر تا بامداد اربعین، با هزار و ۵۵۵ دستگاه اتوبوس از خراسان رضوی راهی مرز‌های غربی کشور شده‌اند.

مرز مهران با سهم ۸۰ درصدی مقصد اصلی زائران استان بوده و پس از آن، مرز شلمچه در خوزستان با ۱۷.۵ درصد و مرز خسروی در کرمانشاه با حدود ۲.۵ درصد قرار داشته‌اند.

وی افزود:

با آغاز موج بازگشت زائران و پیش‌بینی افزایش تراکم سفر در روز اربعین و سه روز پس از آن تا پایان هفته، تمهیدات لازم برای مدیریت این موج در دستور کار اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی قرار گرفته است.

شهامت گفت: در همین راستا، ۴۰ نفر از نیرو‌های اداره‌کل راهداری خراسان رضوی در پایانه مرزی مهران مستقر شده‌اند تا با حضور میدانی، هماهنگی، راهنمایی و پیگیری مسائل زائران، بازگشت آنان را تسهیل کنند.

وی تاکید کرد : زائرانی که با خودروی شخصی سفر کرده‌اند یا بازگشت خود را با ناوگان عمومی انجام می‌دهند نیز در صورت مواجهه با مشکل در مسیر می‌توانند از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به صورت شبانه‌روزی موضوع را مطرح کنند تا درخواست آنان پیگیری و برای رفع مشکل اقدام شود.

شهامت افزود: در کنار برنامه‌ریزی برای زائران خراسان رضوی، تدابیر لازم برای تسهیل انتقال اتباع کشور افغانستان، اعم از اتباع مقیم و غیرمقیم، برای سفر زیارتی اربعین حسینی نیز با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط اندیشیده شده است تا این زائران نیز بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب و بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، مسیر زیارت خود را با سهولت بیشتری طی کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: همچنین زائرانی که همچنان قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند می‌توانند از ظرفیت خالی ناوگان اتوبوسی اعزامی برای بازگشت زائران استفاده کنند؛ ظرفیتی که می‌تواند زمینه سفر زائران بیشتری را به مرز‌های غربی کشور فراهم کند.