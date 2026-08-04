به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست تخصصی مدیریت بحران و ارتقای تاب‌آوری گروه‌های هدف بهزیستی استان اصفهان بر لزوم تدوین دستورالعمل‌های اختصاصی پدافند غیرعامل برای جامعه هدف بهزیستی تأکید و پیشنهاد ایجاد خط تلفن ویژه برای امدادرسانی فوری به توان‌خواهان در شرایط بحرانی را ارائه کرد.

منصور شیشه‌فروش با قدردانی از نقش‌آفرینی جهادی کارکنان بهزیستی و تیم‌های مداخله روانی-اجتماعی در حوادث گذشته، افزود: خدمات ارزشمند بهزیستی در کنار نیرو‌های امدادی، سندی از تعهد و کرامت‌مداری است.

وی با آسیب‌شناسی رویکرد‌های موجود، بر ضرورت بازنگری فوری در دستورالعمل‌های تخلیه اضطراری تأکید کردو گفت: الگو‌های کلاسیک تخلیه و پناهگیری، پاسخگوی نیاز‌های جسمی و حرکتی جامعه هدف بهزیستی نیست و ما نیازمند تدوین بسته‌های تخصصی پدافندی هستیم که ایمنی این عزیزان را در شرایط اضطراری ویژه تضمین کند.

شیشه‌فروش از فعال‌سازی کارگروه تخصصی مدیریت بحران ویژه بخش‌های حمایتی خبر داد و افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان اصفهات مکلف‌اند برای مناسب‌سازی زیرساخت‌های فیزیکی و فرآیند‌های امدادی با بهزیستی هم‌افزایی کنند.

بیش از ۱۳۲ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان هستند.