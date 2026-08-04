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برنامه ریزیها برای راهاندازی سامانه سه رقمی امداد ویژه توانخواهان استان اصفهان در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در نشست تخصصی مدیریت بحران و ارتقای تابآوری گروههای هدف بهزیستی استان اصفهان بر لزوم تدوین دستورالعملهای اختصاصی پدافند غیرعامل برای جامعه هدف بهزیستی تأکید و پیشنهاد ایجاد خط تلفن ویژه برای امدادرسانی فوری به توانخواهان در شرایط بحرانی را ارائه کرد.
منصور شیشهفروش با قدردانی از نقشآفرینی جهادی کارکنان بهزیستی و تیمهای مداخله روانی-اجتماعی در حوادث گذشته، افزود: خدمات ارزشمند بهزیستی در کنار نیروهای امدادی، سندی از تعهد و کرامتمداری است.
وی با آسیبشناسی رویکردهای موجود، بر ضرورت بازنگری فوری در دستورالعملهای تخلیه اضطراری تأکید کردو گفت: الگوهای کلاسیک تخلیه و پناهگیری، پاسخگوی نیازهای جسمی و حرکتی جامعه هدف بهزیستی نیست و ما نیازمند تدوین بستههای تخصصی پدافندی هستیم که ایمنی این عزیزان را در شرایط اضطراری ویژه تضمین کند.
شیشهفروش از فعالسازی کارگروه تخصصی مدیریت بحران ویژه بخشهای حمایتی خبر داد و افزود: همه دستگاههای اجرایی استان اصفهات مکلفاند برای مناسبسازی زیرساختهای فیزیکی و فرآیندهای امدادی با بهزیستی همافزایی کنند.
بیش از ۱۳۲ هزار معلول زیر پوشش بهزیستی استان اصفهان هستند.