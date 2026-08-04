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سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب گفت: ۲۵۶ هزار و ۵۳۳ زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون جابهجا شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا مطوری با اشاره به جابجایی ۲۵۶ هزار و ۵۳۳ زائر اربعین حسینی از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون اظهار کرد: در همین بازه زمانی در مجموع ۴۸۷ رام قطار (رفت و برگشت) در مسیرهای مختلف به منظور خدماترسانی به زائران به حرکت درآمدند.
وی افزود: در بخش قطارهای بینشهری، ۲۳۰ رام قطار (رفت و برگشت) کار جابه جایی ۱۱۸ هزار و ۸۲۹ نفر از زائران را انجام دادند.
مطوری ادامه داد: همچنین در مسیر خرمشهر ـ شلمچه، ۲۱۰ رام ریلباس رایگان (رفت و برگشت) برای تسهیل تردد زائران به حرکت درآمدند که طی آن ۱۲۴ هزار و ۶۴۶ نفر به صورت رایگان جابهجا شدند.
سرپرست ادارهکل راهآهن جنوب با اشاره به خدمات ارائهشده در مسیر اهواز ـ خرمشهر نیز گفت: ۴۷ رام قطار (رفت و برگشت) در این مسیر تردد داشتند که ۱۳ هزار و ۵۸ نفر از زائران از این خدمات استفاده کردند.
وی با تاکید بر تداوم خدماترسانی راهآهن جنوب تا پایان اجرای طرح اربعین، خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای ریلی این ادارهکل برای ارائه خدمات ایمن، روان و مطلوب به زائران حسینی بهکار گرفته شده و تلاش میشود روند جابهجایی زائران با حداکثر کیفیت و کمترین زمان ممکن انجام شود.
بر اساس این گزارش، میزان تصادفات در مسیرهای پیادهروی اربعین حسینی امسال در خوزستان نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است.
مرزهای شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان هستند که در ایام اربعین از مبادی اصلی تردد زائران به شمار میروند، فاصله مرز شلمچه تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر و فاصله مرز چذابه تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.