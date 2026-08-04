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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از تشکیل ۳۲ پرونده به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال برای بهرهمندی کشاورزان این شهرستان از تسهیلات خط ۱۴ مکانیزاسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محسن خیرخواه با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی در استان، اظهار کرد: شهرستان قزوین با همت بهرهبرداران و تعامل سازنده با بانک کشاورزی، در مسیر جذب تسهیلات خط ۱۴ مکانیزاسیون پیشتاز است.
وی افزود: تاکنون ۳۲ پرونده متقاضیان به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال تشکیل شده است که این روند در قالب ۱۱ میز خدمت مشترک با بانک کشاورزی به منظور تسهیل فرآیند اداری برای کشاورزان انجام پذیرفت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: از این تعداد، ۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده و فرآیند بررسی و پرداخت سایر پروندهها نیز با همکاری بانک کشاورزی در روزهای آتی با جدیت ادامه خواهد داشت.
خیرخواه با بیان اینکه تسهیلات خط ۱۴ به خرید انواع تراکتور، کمباین، ادوات کشاورزی و ژنراتور اختصاص یافته است، گفت: نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی نقش مؤثری در کاهش هزینههای تولید، افزایش سرعت عملیات زراعی و ارتقای بهرهوری مزارع ایفا میکند.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان قزوین با برگزاری مستمر میزهای خدمت، به دنبال توسعه مکانیزاسیون و حمایت از بهرهبرداران است تا بستر لازم برای افزایش تولید و تحقق کشاورزی پایدار بیش از پیش فراهم شود.