همزمان با اربعین حسینی، شهر‌های پاکستان با حضور گسترده شیعیان و دوستداران اهل بیت (ع)، صحنه برپایی دسته‌های عزاداری، مجالس سوگواری و پیاده‌روی‌های نمادین اربعین است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ امروز سه‌شنبه همزمان با اربعین حسینی شهر‌های مختلف پاکستان از جمله راولپندی، کراچی، لاهور، کویته، پیشاور، گلگت بلتستان و دیگر مناطق پاکستان شاهد حضور پرشور عزاداران حسینی بود که با برگزاری دسته‌های سینه‌زنی، زنجیرزنی و قرائت مراثی، یاد و خاطره حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان را گرامی داشتند.

در اسلام‌آباد و راولپندی هزاران نفر از عزاداران در پیاده‌روی اربعین از منطقه «تریت سیدان» تا شهر «راولپندی» شرکت کردند و همزمان در استان پنجاب نیز پیاده‌روی بزرگ دیگری از شهر «چکوال» تا «بلکسر» با حضور گسترده سوگواران برگزار شد؛ آیین‌هایی که هر سال به عنوان نمادی از پیاده‌روی عظیم اربعین در کربلا برگزار می‌شود.

در شمال پاکستان نیز شیعیان ولایت‌مدار شهر اسکردو با برگزاری مراسم باشکوه اربعین، عشق و ارادت خود را به حضرت سیدالشهدا (ع) ابراز کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با در دست داشتن تصاویر رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای و حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با امامین انقلاب تجدید میثاق کرده و بر ادامه راه مقاومت و آرمان‌های عاشورا تأکید کردند.

همزمان شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های پاکستان نیز بخش‌هایی از مراسم اربعین حسینی را به صورت زنده پوشش دادند.

در همین حال، نیرو‌های پلیس و دیگر نهاد‌های امنیتی با اجرای طرح‌های ویژه، امنیت مراسم را در سراسر کشور تأمین کردند. در راولپندی، کراچی، لاهور، کویته و پیشاور هزاران نیروی امنیتی در مسیر‌های عزاداری مستقر شدند و در برخی مناطق نیز خدمات تلفن همراه به طور موقت محدود شد تا مراسم اربعین در فضایی امن و آرام برگزار شود.