پخش زنده
امروز: -
موکب فرهنگی «رهروان ثاراتالحسین» در مرز مهران، همزمان با خدمترسانی به زائران اربعین، با برگزاری برنامههای تبیینی و روایتگری، پیوند فرهنگ عاشورا با مقاومت و تحولات روز را برای زائران تبیین میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در میان خیل عظیم موکبهای خدمترسان به زائران اربعین در مرز مهران، موکبی فرهنگی با رویکردی متفاوت، روایتگر پیام عاشورا و فرهنگ مقاومت است.
موکب «رهروان ثاراتالحسین» با حضور پررنگ نسل جوان، در کنار ارائه محصولات فرهنگی، تلاش میکند با روایتگری و تبیین مسائل روز، پیوند میان نهضت حسینی، ایستادگی و مقاومت را برای زائران بازگو کند.
این موکب با هدف تبیین فرهنگ عاشورا و مقاومت در میان زائران، به ارائه برنامههای متنوع فرهنگی و روایتگری میپردازد.