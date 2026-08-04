موکب فرهنگی «رهروان ثارات‌الحسین» در مرز مهران، همزمان با خدمت‌رسانی به زائران اربعین، با برگزاری برنامه‌های تبیینی و روایت‌گری، پیوند فرهنگ عاشورا با مقاومت و تحولات روز را برای زائران تبیین می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در میان خیل عظیم موکب‌های خدمت‌رسان به زائران اربعین در مرز مهران، موکبی فرهنگی با رویکردی متفاوت، روایت‌گر پیام عاشورا و فرهنگ مقاومت است.

موکب «رهروان ثارات‌الحسین» با حضور پررنگ نسل جوان، در کنار ارائه محصولات فرهنگی، تلاش می‌کند با روایت‌گری و تبیین مسائل روز، پیوند میان نهضت حسینی، ایستادگی و مقاومت را برای زائران بازگو کند.

این موکب با هدف تبیین فرهنگ عاشورا و مقاومت در میان زائران، به ارائه برنامه‌های متنوع فرهنگی و روایت‌گری می‌پردازد.