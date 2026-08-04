کارکنان شبکه‌ی دنا در رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی در ایام اربعین برنامه‌های متنوعی تولید و پخش کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کل صدا و سیمای استان در بازدید از ۲۶ موکب مردمی استان در مرز شلمچه ویژه برنامه های مختلف شبکه دنا در ایام اربعین حسینی را تشریح کرد.

سید شهریار گنجی گفت: شبکه‌ی دنا در بخش‌های مختلف رادیو، تلویزیون، خبر، فضای مجازی و بخش‌های پشتیبانی کار خودشان را از همان ابتدای فعالیت مواکب و اعزام گروه‌ها شروع کرد و همچنان مشغول کار هستند.

گنجی در بازدید از قرارگاه رسانه اربعین در گچساران افزود: در تلویزیون برنامه‌ی پیاده تا خورشید و در رادیو برنامه‌ی مسیر عاشقی را به صورت زنده در حال پخش است.

وی به پخش تولیدات مردمی از شبکه دنا ادامه داد: فضای مجازی روزانه پانزده دقیقه از تولیدات مردمی، علاقه‌مندان و فعالان مواکب و کسانی که در واقع به عنوان شهروند رسانه به شبکه دنا ارسال می‌کنند پخش می‌کند و این برنامه‌ها نیز باز پخش هم دارند.

کنجی اضافه کرد: با هماهنگی صورت گرفته با حدود سی نفر از فعالان حوزه فضای مجازی که در مسیر پیاده روی اربعین هستند و روزانه در حوزه‌های تولید و انتشار محتوا و پیام برای ما تولیداتی را ارسال کردند در ارتباط هستیم و روزانه تصاویر و توبیدان آن‌ها دریافت و پخش می شود.

گنجی در ادامه با اشاره به ارتباطات زنده با مرز‌های مهران، شلمچه و چذابه گفت: در بخش‌های مختلف صدا، سیما و خبر روزانه با خبرنگاران و گزارشگران در مرز‌های کشور ارتباط زنده صوتی و تصویری برقرار شد و آخرین اخبار تردد زوار اطلاع رسان می شود.

وی افزود: در بخش دنا نما هم تولیدات زائران در مسیر‌ها و مواکب در شهر‌های مقدس کربلا و نجف دریافت و پخش شد.

مدیر کل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد گفت: همکاران ما در معاونت خبر هم رویداد‌ها و فعالیت‌های مختلفی را که در ارتباط با اعزام زائران و فعالیت مواکب مختلف در سطح استان و تا مرز‌های مشترک بین ما و کشورعراق است را تولید و پخش کردند.

سید شهریار گنجی افزود: بخش‌هایی از برنامه‌های شبکه استانی دنا مرتبطه با فعالیت مواکب و رفت و برگشت زائران عزیز به کشور عراق تا بعد از اربعین ادامه دارد و بعضی از برنامه‌هایی مثل برنامه پیاده تا خوشید و برنامه مسیر عاشقی تا آخر سفر ادامه دارد.