کارکنان و برنامه سازان شبکه دنا پای کار اربعین
کارکنان شبکهی دنا در رادیو، تلویزیون، خبر و فضای مجازی در ایام اربعین برنامههای متنوعی تولید و پخش کردهاند.
سید شهریار گنجی گفت: شبکهی دنا در بخشهای مختلف رادیو، تلویزیون، خبر، فضای مجازی و بخشهای پشتیبانی کار خودشان را از همان ابتدای فعالیت مواکب و اعزام گروهها شروع کرد و همچنان مشغول کار هستند.
گنجی در بازدید از قرارگاه رسانه اربعین در گچساران افزود: در تلویزیون برنامهی پیاده تا خورشید و در رادیو برنامهی مسیر عاشقی را به صورت زنده در حال پخش است.
وی به پخش تولیدات مردمی از شبکه دنا ادامه داد: فضای مجازی روزانه پانزده دقیقه از تولیدات مردمی، علاقهمندان و فعالان مواکب و کسانی که در واقع به عنوان شهروند رسانه به شبکه دنا ارسال میکنند پخش میکند و این برنامهها نیز باز پخش هم دارند.
کنجی اضافه کرد: با هماهنگی صورت گرفته با حدود سی نفر از فعالان حوزه فضای مجازی که در مسیر پیاده روی اربعین هستند و روزانه در حوزههای تولید و انتشار محتوا و پیام برای ما تولیداتی را ارسال کردند در ارتباط هستیم و روزانه تصاویر و توبیدان آنها دریافت و پخش می شود.
گنجی در ادامه با اشاره به ارتباطات زنده با مرزهای مهران، شلمچه و چذابه گفت: در بخشهای مختلف صدا، سیما و خبر روزانه با خبرنگاران و گزارشگران در مرزهای کشور ارتباط زنده صوتی و تصویری برقرار شد و آخرین اخبار تردد زوار اطلاع رسان می شود.
وی افزود: در بخش دنا نما هم تولیدات زائران در مسیرها و مواکب در شهرهای مقدس کربلا و نجف دریافت و پخش شد.
مدیر کل صداوسیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد گفت: همکاران ما در معاونت خبر هم رویدادها و فعالیتهای مختلفی را که در ارتباط با اعزام زائران و فعالیت مواکب مختلف در سطح استان و تا مرزهای مشترک بین ما و کشورعراق است را تولید و پخش کردند.
سید شهریار گنجی افزود: بخشهایی از برنامههای شبکه استانی دنا مرتبطه با فعالیت مواکب و رفت و برگشت زائران عزیز به کشور عراق تا بعد از اربعین ادامه دارد و بعضی از برنامههایی مثل برنامه پیاده تا خوشید و برنامه مسیر عاشقی تا آخر سفر ادامه دارد.
گنجی افزود: دفتر خبری گچساران با راه اندازی قرارگاه رسانه اربعین روزانه از موکبهای شهرستان گچساران گزارش زنده و تولیدی تهیه و پخش کرده و میکند.