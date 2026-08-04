پیاده‌روی در گرمای شدید، نیازمند تغذیه مناسب، جبران الکترولیت‌ها و رعایت چند نکته ساده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: گرمازدگی زمانی رخ می‌دهد که بدن دیگر قادر نباشد دمای خود را به‌طور مؤثر تنظیم کند، برای پیشگیری از این عارضه، فقط نوشیدن آب کافی نیست، بلکه رعایت اصولی مانند تغذیه مناسب، استراحت کافی و انتخاب زمان مناسب برای پیاده‌روی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

دکتر سید مرتضی صفوی افزود: در روز‌های گرم، افراد ساعت‌های طولانی به پیاده‌روی و فعالیت مشغول هستند و بدن از طریق تعریق، مقدار قابل توجهی آب و املاحی مانند سدیم و پتاسیم را از دست می‌دهد. اگر این مواد به‌موقع جایگزین نشوند، احتمال بروز گرمازدگی افزایش می‌یابد.

این متخصص تغذیه و رژیم درمانی ادامه داد: اهمیت مصرف میوه و سبزی در این ایام به علت این است که میوه‌هایی مانند هندوانه، طالبی و خربزه بیش از ۹۰ درصد از آب تشکیل شده‌اند، علاوه بر کمک به تأمین آب مورد نیاز بدن، منابع مناسبی از پتاسیم، ویتامین C و آنتی‌اکسیدان‌ها نیز به شمار می‌روند؛ مواد مغذی که در تنظیم آب و الکترولیت‌های بدن نقش داشته و تا حدی از بروز گرمازدگی پیشگیری می‌کنند.

دکتر صفوی افزود: انواع سبزی مانند خیار، گوجه‌فرنگی و کاهو نیز به علت دارا بودن مقدار زیادی آب، می‌توانند در تأمین مایعات بدن مؤثر باشند.

وی ادامه داد: نکته مهم درباره مصرف مایعات آن است که افراد نباید منتظر احساس تشنگی بمانند، زیرا بروز این احساس نشان‌دهنده آن است که بدن دچار کم‌آبی شده است.

دکتر صفوی گفت: استفاده از غذا‌های سالم و سبک آبدار مانند سوپ و آش هم در فصل گرما توصیه می‌شود.